ZeitZeichen

Der Atombombenabwurf

" Barfuß durch Hiroshima " ist in weiten Teilen eine autobiografische Geschichte. Keiji Nakazawa wurde am 14. März 1939 in Hiroshima geboren. Er ist sechs Jahre alt, als die Bombe zwei seiner Geschwister und seinen Vater tötet. Bei der hochschwangeren Mutter löst die Explosion die Wehen aus. Das Baby stirbt wenige Monate später an Unterernährung. Keiji überlebt, leidet aber zeit seines Lebens auch körperlich an den Folgen der Atombomben-Explosion. Als seine Mutter 1966 stirbt, ist nach ihrer Einäscherung kein Knochen übrig - das radioaktive Cäsium hatte sie so angegriffen, dass sie im Feuer völlig zerfielen.

Manga für die Massen

Als 33-Jähriger beginnt Nakazawa seine Erlebnisse künstlerisch zu verarbeiten - schreibend und zeichnend. Er entscheidet sich für die Darstellungsform Manga, obwohl es " als Kunstform kein hohes Ansehen genießt ", wie er sagt, " aber es erreicht das breite Publikum und darauf kam es mir an ".

Und das ist nötig, denn in den 1970er Jahren sind die Hibakusha, wie die Strahlenopfer genannt werden, in Japan noch stigmatisiert. Viele verheimlichen ihre Geschichte. " Ich gab meinem Hauptcharakter den Namen 'Gen' in der Hoffnung, dass er eine Wurzel und Quelle der Kraft für eine neue Generation der Menschheit sein kann ", erklärt Nakazawa, " einer Generation, die die verbrannte Erde von Hiroshima barfuß betreten, die Erde unter den nackten Füßen spüren kann und die Kraft hat, 'Nein' zu sagen zu nuklearen Waffen. "

Der Atomkraftgegner