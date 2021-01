Lehrer vieler Künstler

Geboren wird Beuys 1921 in Krefeld. Schon früh beobachtet, sammelt und zeichnet er Tiere, träumt von einer eigenen Herde. Später arbeitet er in einem Wanderzirkus. Nach dem Abitur kommt er zur Wehrmacht, der spätere Tierfilmer Heinz Sielmann bildet ihn zum Funker aus.

Nach 1945 beginnt Beuys in Düsseldorf ein Kunststudium. Später wird er Meisterschüler des Bildhauers Ewald Mataré, mit dem er über die Anthroposophie Rudolf Steiners diskutiert. Es folgen rastlose Sucherjahre, in denen Beuys Zuflucht im Elternhaus der Brüder van der Grinten am Niederrhein findet. Sie werden seine ersten Sammler.

Ab 1961 unterrichtet Beuys an der Kunsthochschule Düsseldorf, wo Jörg Immendorff, Felix Droese oder Blinky Palermo zu seinen Schülern zählen. Als er 1971 mit seinen Studenten das Sekretariat der Kunsthochschule besetzt, um für erleichterte Immatrikulationsbedingungen zu demonstrieren, wird er entlassen, später aber rehabilitiert.