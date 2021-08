Zeitzeichen

Picasso überwinden

Geboren wird Pollock 1912 als Sohn eines Landvermessers auf einer Schaffarm in der Provinz von Wyoming. Von 1929 bis 1931 studiert er an der New Yorker Arts Students League bei dem eher traditionell und regional ausgerichteten Thomas Hart Benton und orientiert sich an den sozialkritischen Wandmalereien von Diego Rivera. Große Vorbilder sind Joan Miró und, wie für viele Maler der Zeit, Pablo Picasso.