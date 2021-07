Zeitzeichen

Zwischen den Zeilen

Tamara Danz, die Sängerin von "Silly", kennt Textdebatten damals nur aus der DDR . "Da hat man Kämpfe durchgestanden, um eine Zeile durchzukriegen" , sagt sie nach dem Mauerfall. "Das war sehr ermüdend, war allerdings auch irgendwie befriedigend, wenn man das geschafft hatte." Denn die DDR -Bürger hätten zwischen den Zeilen lesen können und den Sinn verstanden.