10.02.1944: Der erste Tagebucheintrag des Petter Moen

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 10.02.2034. WDR 5.

BBC

Wie Petter Moen als Ungläubiger aus Verzweiflung zu beten beginnt,

über seinen Tod auf dem Weg nach Deutschland,

dass sein Tagebuch nur durch einen Zufall gefunden wird,

warum Norwegen nach Kriegsende die Widerstands-Aktivisten wenig beachtet.

Prof. Michael Custodis, Musikwissenschaftler und Soziologe, Uni Münster

Walter Möbius, Mediziner und Buchautor

Petter Moens Tagebuch. Herausgegeben von Edzard Schaper. Frankfurt. 1959.

Als die Nazis Norwegen überfallen, geht Petter Moen in den Untergrund. Der Mathematiker informiert in einer illegalen Zeitung über die Machenschaften der Deutschen und den Kriegsverlauf. Die Berichte hören er und seine Mitstreiter bei derab. Doch die Gestapo kommt ihnen auf die Schliche und Petter Moen wandert ins Gefängnis. "Bin zweimal verhört worden. Wurde gepeitscht". Das sind die ersten Einträge in dem ungewöhnlichen Tagebuch aus Toilettenpapier.Mit einem Draht pickt Moen jeden Buchstaben sorgsam auf die einzelnen Blätter, die er im Lüftungsschacht unter seiner Pritsche versteckt. Nach Kriegsende werden die kleinen Rollen zu einem Zeugnis der Nazi-Gewaltherrschaft. Sie beschreiben beispielhaft die Ängste und Schmerzen von Nazi-Opfern; die Misshandlungen, die sie erfahren mussten. Petter Moen schreibt auch über seine Scham, weil er Weggefährten unter Folter verraten hat.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Irene GeuerRedaktion: Matti HesseTechnik: Christina Reinartz