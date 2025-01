30.01.1975: Ernö Rubik beantragt das Patent für den Zauberwürfel

WDR Zeitzeichen. . 14:35 Min. . Verfügbar bis 31.01.2099. WDR 5.

warum der bunte Würfel eine echte Herausforderung für Kopf und Hände ist,

er aber auch ohne Anleitung spielbar ist,

weshalb Kinder oft schneller die Lösung finden als Erwachsene,

und welche mathematische Magie hinter dem Würfel steckt.

Prof. Jens Junge, Spielforscher und Direktor des Berliner Institut für Ludologie

Die geniale Erfindung begeistert Jung und Alt: sie treibt manche an den Rand der Verzweiflung und spornt andere zu Rekorden an. Denn es gibt 43 Trillionen mögliche Kombinationen – und doch kann man den Würfel mit der richtigen Strategie in maximal 20 Zügen lösen.Der Zauberwürfel, auch "Rubik’s Cube" genannt, wird 1974 von Ernö Rubik erfunden. Ein reiner Zufall, denn eigentlich will der Architekturprofessor seinen Studierenden damit räumliches Denken vermitteln. Doch das Drehpuzzle mit seinen sechs bunten Flächen wird weit mehr als ein Lehrmittel: 1980 beginnt sein Siegeszug rund um den Globus. Heute gilt der Zauberwürfel als das meistverkaufte Puzzle aller Zeiten – mit rund 500 Millionen Exemplaren.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Andrea KlasenRedaktion: Christoph Tiegel und Sefa Inci SuvakTechnik: Nico Söllner