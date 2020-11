Aus Carl von Glückburg wird König Haakon VII.

Die Zustimmung fällt mit fast 80 Prozent deutlich aus: Am 18. November 1905 nimmt Carl die Wahl an – und einen neuen Namen. In Erinnerung an den letzten König eines freien Landes Norwegen im Mittelalter nennt er sich fortan Haakon VII., sein zweijähriger Sohn Alexander wird zu Olav.

Wenige Tage später betritt der neue König gemeinsam mit seiner Ehefrau Maud, einer Tochter des englischen Königs Edward VII., erstmals norwegischen Boden. In seiner Begrüßungsansprache verspricht er: " Durch das Vertrauen dieser Menschen zum König von Norwegen berufen, werde ich all meinen Willen und alle meine Fähigkeiten einbringen, um Norwegens Wohlergehen und Glück zu fördern."

Monarchie auch für die Arbeiter