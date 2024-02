23.02.1534: Beginn der Täuferherrschaft in Münster

WDR Zeitzeichen. . 15:33 Min. . Verfügbar bis 23.02.2099. WDR 5.

wie Zeiten der Krise schnell zu einer Untergangs-Stimmung führen kann,

warum Luther in den Täufern eine große Gefahr sah,

warum Bernd Rothmann radikaler wurde, je mehr er die Bibel erforschte,

weshalb Kirchturm-Dächer mit Kanonen bestückt wurden,

wieso der Anführer der münsterschen Täufer doch nicht so unverwundbar war, wie er dachte und was die Lanze eines Bauern damit zu tun hatte.

Ralf Klötzer (Historiker, Münster)

Professor Hubertus Lutterbach (Theologe, Münster, Professor für Christentum und Kulturgeschichte Universität Essen)

Immer wieder findet das Thema der Wiedertäufer Eingang in die Arbeit von Schriftstellern, Komponisten und Künstlern: Die Täuferherrschaft liest sich wie Fiktion. Dennoch ist sie eine brutale Realität während der Reformationszeit im 16. Jahrhundert. Radikale Täufer übernehmen die Kontrolle über die Stadt Münster, ihre führenden Persönlichkeiten: Jan van Leiden, Jan Matthys und Bernd Knipperdolling.Inspiriert von apokalyptischen Ideen predigen sie extreme soziale Veränderungen, die zu Spannungen mit anderen religiösen Gruppen und der Gesellschaft führen. Sie wollen nichts weniger als die eine, reine Stadt Gottes errichten und setzen dafür eine rigide moralische Ordnung durch.Das Ende der Täuferherrschaft wird von harten Strafen begleitet. Die Anführer werden hingerichtet und in eisernen Käfigen zur Abschreckung aufgehängt. Noch heute sind die Käfige an der Münsteraner Lambertikirche zu sehen.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Heiner WemberRedaktion: Gesa RünkerTechnik: Moritz Raestrup