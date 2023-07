ZeitZeichen

Karriere-Start als Ersatz-Regisseur

Sein Vater ist ein New Yorker Chirurg und stammt aus einer jüdischen Familie. Schon als Kind spielt Stanley Kubrick begeistert Schach, liest exzessiv und fotografiert.

Er arbeitet als Magazin-Fotograf in New York und dreht ab 1951 drei innovative Dokumentarfilme. Sein erster Spielfilm "Wege zum Ruhm" mit Kirk Douglas bedeutet den Durchbruch, ein Drama in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs.

1958 holt Kirk Douglas Kubrick als Ersatz-Regisseur zu seinem Historienfilm "Spartacus" mit den Stars Lawrence Olivier, Tony Curtis, Charles Laughton, Jean Simmons und Peter Ustinov. Kubrick ist ein höflicher junger Mann, kein brüllender Despot. Akribisch plant er jede Szene, jedes Detail, wie Züge in einem Schachspiel.