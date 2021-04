Zeitzeichen

Breites Spektrum

Geboren wird Peter Alexander Baron von Ustinov am 16. April 1921 in London - als Sohn eines deutschen Journalisten und einer französisch-russischen Künstlerin. Er ist ein Multitalent: Er spielt in über 60 Filmen mit, gewinnt zwei Mal den Oscar, ist Conférencier, Imitator und Entertainer. Er zeichnet, führt Regie und inszeniert Opern. Er verfasst Drehbücher, Theaterstücke und Romane.

"Sobald man glaubte, das Ausmaß seiner Persönlichkeit verstanden zu haben, überraschte er einen mit einer neuen, unerwarteten Seite" , sagt sein Sohn Igor. "Es war, als ob man das Meer betrachten würde."

Humor als Methode

Ustinov ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. In Interviews plaudert er mit viel Selbstironie über sein Leben. "Das Unernste ist meine Methode, ernst zu sein." Er hat sie sich als Überlebensstrategie zugelegt. Als dickliches Kind wird er in der Schule gehänselt, auch wegen seiner deutschen Herkunft. Er lernt früh, was Vorurteile bedeuten - und wehrt sich mit Humor.

Peter denkt sich unsichtbare Spielgefährten aus. Mit ihnen unterhält er sich auf Englisch, Russisch, Deutsch und Französisch. Bereits mit 16 Jahren verlässt er die Schule, nimmt Schauspielunterricht. Mit 18 ist er ein gefragter Darsteller und Autor im Kabarett.

Zum Ritter geschlagen