Zeitzeichen

Lizenz zum Lachen

Franklin Loufrani sieht das anders und lässt sich den Namen Smiley und das Aussehen einer leicht veränderten Ausgabe des Originals rechtlich sichern. Er nutzt das Gute-Laune-Symbol ursprünglich als Auflockerung eines Zeitungsartikels, doch schon bald verdient er mit dem Warenzeichen Millionen. Denn renommierte Unternehmen wie Agfa, Levi's oder Mars zahlen beträchtliche Summen an Loufranis Firma, um den Smiley für sich zu nutzen.

Vor allem Nicolas Loufrani, der 1997 die Unternehmensleitung von seinem Vater übernimmt, zeigt sich in Sachen Lizenzen knallhart. Jeder, der ungenehmigt ein gekritzeltes Grinsegesicht verwendet, wird verklagt. In vielen Ländern hat er damit Erfolg - nicht so in den USA , wo Loufrani bis heute kein Copyright besitzt.

Nicolas Loufrani verwaltet den Smiley aber nicht nur, er entwickelt ihn auch weiter: So hat er etwa entscheidenden Anteil daran, dass das Gelb-Gesicht den Sprung in die digitale Welt schafft. 2001 stellt Loufrani ein Set hunderter verschiedener Smileys online - darunter welche, die lachen, weinen, zwinkern oder vor Wut explodieren. Diese Vorläufer unserer heutigen Emojis dürfen die Internet-Nutzer einfach übernehmen. Und das - wer hätte es gedacht - vollkommen kostenlos.