Er ist der unsichtbare Halt von Geschenkverpackungen, lässt zerrissene Seiten wieder wie neu erscheinen, dient Millionen Kindern als Bastelhelfer und eignet sich sogar als Datenspeicher: der transparente Klebefilm. In Deutschland ist dieser besser bekannt als Tesa. Rund 98 Prozent kennen die Marke, die so erfolgreich ist, dass ihr Name heute für eine ganze Produktgattung steht.