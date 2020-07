Von Zahnbürsten bis Spielzeug

Hyatt bekommt kein Preisgeld, dennoch ist seine Erfindung vielversprechend. Vermischt mit ätherischen Ölen und Farbe, ist Zelluloid unter Hitze formbar. Beim Erkalten erstarrt es, ohne brüchig zu werden.

Von nun an lassen sich Artikel aus Elfenbein, Büffelhorn oder Ebenholz günstig imitieren. Von Zahnbürsten über Messergriffe bis Spielzeug - das Zeitalter des Kunststoffs bricht an. Am 12. Juli 1870 erhält Hyatt das Patent auf Zelluloid.

Feuer in der Filmdose

Große Bekanntheit erlangt der Kunststoff durch die Filmindustrie. Aber die Filmemacher kämpfen ebenfalls mit der Entflammbarkeit. Ganze Projektoren brennen ab, in verschlossenen Blechdosen kann sich die Filmrolle sogar selbst entzünden.

" Noch heute haben viele Archive das Problem, dass es zu Bränden kommen kann ", sagt Andrea Siebert-Raths, Chemikerin an der Hochschule Hannover. Nicht umsonst heißen Zelluloidfilme auch Nitrofilme.

Noch in den 1950er-Jahren wird auf Zelluloid gedreht, in anderen Bereichen haben Kunststoffe aus Erdöl seit Beginn des 20. Jahrhunderts die Nase vorn. Sie bieten bessere Eigenschaften, belasten die Umwelt aber stärker.

Heute sind Hersteller wieder vermehrt auf der Suche nach biobasierten Kunststoffen. So wie Zelluloid - nur mit besserer Performance.