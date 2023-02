ZeitZeichen

Mit Luxus wie Gasolin-Licht, Wasserspülung in den Klosetts und Zentralheizung lockt das Gasthaus Schneckenhof in Schollach im Hochschwarzwald zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Kurgäste aus ganz Deutschland sollen hier die saubere Luft genießen, aber auch Ski fahren und rodeln können. Das ist die Idee von Inhaber Robert Winterhalder - und die geht voll auf.

Menschen, die an Blutarmut leiden, Asthmatiker und lungenkranke Bergarbeiter aus dem Ruhrgebiet erholen sich im Schneckenhof. Für sie ist der Berganstieg allerdings besonders mühsam. Schnaufend stapfen sie wieder und wieder durch den Schnee - bis sich der findige Winterhalder des Problems annimmt und eine Aufstiegshilfe erfindet.

Lift für Mehlsäcke und Skifahrer

Ideengeber ist ein Endlosdrahtseil, das bereits vom Mühlradhäuschen zum Hof gespannt ist, um im Sommer bequem Getreide- und Mehlsäcke zu transportieren. Wasserkraft sorgt für den Antrieb. Nach zweijähriger Entwicklungszeit baut Winterhalder fünf Holzstützen an den Hang und spannt ein weiteres Endlosseil, das ebenfalls vom Mühlrad angetrieben wird. So können sich am 14. Februar 1908 Ski- und Schlittenfahrer zum ersten Mal an Holzgriffen festhalten und die 280 Meter den Berg hinaufziehen lassen.