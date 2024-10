Im Oktober 1974: Schwalben reisen mit dem Flugzeug in den Süden

WDR Zeitzeichen. . 15:43 Min. . Verfügbar bis 11.10.2099. WDR 5.

warum es normalerweise schwierig ist, Mehlschwalben einzufangen,

womit die Vogelschützer die abgemagerten Tiere für den Flug aufpäppeln,

wie viele Maschinen allein von Frankfurt am Main nach Genua fliegen,

wie die Schwalben von Italien aus mit eigener Kraft weiter nach Afrika ziehen,

welche kritischen Reaktionen es 1974 auf die Rettungsaktion gibt.

Rolf J.A. Gogné (Vogelschützer und Mitinitiator der Schwalbenrettung 1974)

Es ist ungemütlich in Mitteleuropa im Herbst 1974: Ein von Meteorologen und Schwalben gleichermaßen unerwarteter, plötzlicher Einbruch des Winters. Normalerweise machen sich die Vögel zwischen Ende August und Anfang Oktober auf den Weg nach Süden. Zuvor fressen sie Fluginsekten und tanken so die nötige Energie für die lange Reise.Doch dieses Mal ist die Natur durcheinander. Landwirte melden bei Vogelschützern haufenweise Rauchschwalben und Mehlschwalben, die sich in den Ställen sammeln und nicht losfliegen. Die frühe Kälte hat die Insekten getötet - die Schwalben haben keine Chance, Energiepolster anzulegen. Die ersten Tiere sterben.Rolf Gogné aus Bruchköbel-Roßdorf bei Hanau gehört damals zu den ersten, die das Ausmaß der Schwalben-Katastrophe erkennen. Er trommelt alle Vogelschützer zusammen, die er kennt. Schließlich spricht sich die Schwalbenrerrungaktion deutschlandweit herum.Bald starten Flugzeuge von Frankfurt am Main, Echterdingen bei Stuttgart, aus dem Saarland, Baden-Württemberg und der Schweiz. Insgesamt werden wohl fast 2 Millionen Schwalben transportiert. Aber nicht alle Schwalben fliegen in den Süden, manche reisen - etwa von Freiburg aus - per Bahn über die Alpen.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Wolfgang MeyerRedaktion: Matti Hesse