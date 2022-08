Zeitzeichen

Für den Erfolg in alle Winde verstreut

Zum Aufbau ihres späteren Imperiums verteilen sich die Warner-Brüder in den Vereinigten Staaten. Der visionäre Sam geht 1912 nach Los Angeles. Jack, der jüngste nach San Francisco. Harry, der Älteste und Albert sind die Buchhalter, sie ziehen nach New York. Die vier gründen das Warner Brothers Studio in Hollywood.

Aus 50.000 Dollar werden 1,5 Millionen

Nach einigen Pleiten stoßen sie 1918 auf Gold mit der Verfilmung der Memoiren des US -Botschafters in Deutschland. Der Film kostet 50.000 Dollar und spielt 1,5 Millionen ein.

Ein Schäferhund schafft das finanzielle Fundament

Film Hund Rin Tin Tin mit Auszeichnungen Anfang der 1930er-Jahre

Ihr größter Star ist allerdings über Jahre nicht der Botschafter, sondern ein Schäferhund. Die Abenteuerfilme mit Rin Tin Tin bilden das finanzielle Fundament für ein Imperium.

Mit "The Jazz Singer" in eine neue Ära

Im Jahr 1927 produzieren Sam Warner und seine Brüder "The Jazz Singer". Die Hauptrolle im ersten Tonfilm in Spielfilmlänge spielt ihr Stummfilmstar Al Jolson, der ein fantastischer Sänger ist.

Harry, Jack, Sam und Albert Warner in den 1920er-Jahren

Im Film geht es um einen jüdischen Kantorensohn, der seine Liebe zum Jazz entdeckt, zwischen religiöser Tradition und der amerikanischen Moderne hin- und hergerissen ist.

Den größten Triumph nicht mehr erlebt

Obwohl ganz Amerika über "The Jazz Singer" spricht, können nur 200 Theater überhaupt Ton abspielen. Das ändert sich schnell. Mit dem Nachfolger, "The Singing Fool", wieder mit Al Jolson, gelingt den Warners ein riesiger Erfolg.

Der Filmproduzent Sam Warner

Sam Warner erlebt das nicht mehr. Er stirbt am 5. Oktober 1927, in der Nacht vor der Premiere von "The Jazz Singer" mit 40 Jahren. In die Geschichte geht er als Pionier des Tonfilms ein.

Von Bugs Bunny zum Malteser Falken

In den 1930er-Jahren werden die "Looney Tunes" mit Daffy Duck und Bugs Bunny ein Erfolg. Dazu kommen Gangsterfilme mit James Cagney, Abenteuerfilme mit Errol Flynn, Klassiker wie "Casablanca" oder John Hustons "Der Malteser Falke".