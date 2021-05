Zeitzeichen

Die Flucht in den Westen gelingt dennoch: Rupert geht in Hagen zur Schule, studiert Philosophie, Germanistik, Soziologie und katholische Theologie. Er gründet mit seiner Frau Christel eine Familie. Mit drei Kindern wohnen sie in Troisdorf. Er arbeitet als Journalist, ab 1977 als Redakteur beim Deutschlandfunk.

Kein Ruhestand

Neudeck führt ein anstrengendes Leben. Er steigt oft nach Dienstschluss ins Flugzeug, verbringt das Wochenende in einer Krisenregion und sitzt montagmorgens wieder am Schreibtisch. 2003 kommt noch mehr Arbeit dazu. Neudeck gründet die "Grünhelme": Christliche und muslimische Deutsche bauen Häuser, Kliniken, Schulen und Gotteshäuser in Krisengebieten.

Es gibt immer wieder neue Projekte, die Neudeck umsetzen will. Ruhestand ist bei ihm nicht vorgesehen. Er stirbt am 31. Mai 2016 mit 77 Jahren in Siegburg an den Folgen einer Herzoperation.