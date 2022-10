ZeitZeichen

Schädel in Vitrinen anlässlich der Rückgabe von Totenschädel und Gebeinen (auf diesem Foto von Herero und Nama)

In sogenannten „rassenanthropologischen Sammlungen“ werden Schädel nummeriert, beschriftet und vermessen, Skelette zerlegt, Hirnvolumina berechnet, Geschlechtsorgane seziert. Alles im Dienst einer Rassenlehre, die die Weißen zur „Krönung der Schöpfung“ erhebt. Dafür müssen nicht nur Körper aus Afrika herhalten, sondern auch aus Ländern, die das Deutsche Reich nicht kolonisiert: Australien, Neuseeland – oder Hawaii.

Edward Halealoha Ayau vom Büro für die Staatsangelegenheiten Hawaiis beschreibt die schmerzhafte Erfahrung: "Auf Hawaii erkennen wir an, dass wir eins sind mit unseren Vorfahren. Wenn sie gestört werden, werden auch wir gestört."

Ayau und sein Team kämpfen seit Jahrzehnten in Europa um die Rückgabe ihrer Vorfahren, der „Iwi Kupuna“, die Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts meist aus Begräbnishöhlen geraubt worden sind. Schon damals widerspricht das den Gesetzen, die die ewige Ruhe garantieren sollen. Von vielen Knochen weiß die Gruppe um Ayau, wohin sie gebracht wurden. 1991 schickt sie den Ethnographischen Sammlungen Sachsens in Dresden den ersten Brief.

Rückgabe erst nach vielen Briefen aus Hawaii

Snoep: "Und eigentlich jedes Jahr haben sie eine Anfrage gemacht, eine schriftliche Anfrage und manchmal gab es eine Antwort, die war dann ein Nein. Und manchmal gab es keine Antwort." Die damalige Direktorin Nanette Snoep entscheidet sich schließlich für die Rückgabe.

Am 23. Oktober 2017 werden Schädel- und Kieferknochen von vier Hawaiianern im Völkerkundemuseum in Dresden an Nachfahren zurückgegeben. Auch eine Entschuldigung für den Raub vor mehr als 120 Jahren wird ausgesprochen. Die Zeremonie in Dresden befördert ein Umdenken, was das sogenannte „Sammlungsgut aus kolonialem Kontext“ betrifft. Es gibt eine Beschleunigung der Verfahren und mehr Transparenz - sowie ein Eingeständnis von Schuld.

Leipzig 2019: Major Sumner, Vertreter der australischen Ngarrindejeri Community, führt anlässlich der Übergabe von Gebeinen australischer Ureinwohner ein Prozession im Grassi Museum an

So werden 2018 in Berlin - erstmals im Namen der Bundesregierung - Gebeine an die Herero und Nama zurückgegeben. Jene Völker in Namibia, die die deutschen Kolonialherren nahezu ausgerottet haben - heute als Genozid eingestanden. Weitere Rückgaben folgen - oder sind noch geplant.