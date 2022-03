Zeitzeichen

In Filmen, Kinderbüchern und Popsongs wird diese Liebesgeschichte gefeiert: Engländer besiedeln zu Beginn des 17. Jahrhunderts das Land der Powhatan. Die schöne Pocahontas, Lieblingstochter des Häuptlings, verliebt sich in den Kapitän des Schiffes, John Smith. Als dieser von ihrem Vater hingerichtet werden soll, wirft sich Pocahontas mit einem flammenden Friedensappell schützend auf Smith. Im Zeichentrick-Disney-Film von 1995 sagt sie: "Wenn du ihn tötest, musst du mich auch töten. Sieh dich doch um, dann siehst du, wohin uns der Weg des Hasses geführt hat. Welchen Weg willst du gehen?" Der Vater antwortet bekehrt: "Meine Tochter spricht mit einer Weisheit weit jenseits ihrer Jahre. Wir sind gekommen mit Zorn in unseren Herzen, sie aber ist gekommen mit Mut und Verständnis."

Der historische Smith schwärmt von einer Zehnjährigen

Die Schilderungen von John Smith bilden die Grundlage des Pocahontas-Mythos: "Ein Mädchen, das an Schönheit, Gestalt und Proportionen alle anderen ihres Volkes übertrifft" , so beschreibt er das "Mädchen von zehn Jahren" . Er schildert zwar die Rettungsszene, schreibt aber von keiner Liebesbeziehung. Erst spätere Quellen reden davon, mit jeder Version wird die Zehnjährige älter gemacht.

Gefangennahme und Vergewaltigungen