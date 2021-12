Zeitzeichen

Es stellt sich heraus: Die britische Archäologin hat den bis dahin ältesten, vollständig erhaltenen Schädel eines menschlichen Vorfahren entdeckt. Sie nennt ihn wegen seines starken Unterkiefers "Nussknacker-Mensch" . Ihr Mann, der bekannte Paläoanthropologe Louis Leakey, gibt ihm den Namen "Zinj" - ein altes Wort für Afrika.

Höhlenmalerei als Einstieg

Die Weltsensation hat die Wissenschaft einer Frau zu verdanken, die keinen Schulabschluss hat. Sie wird am 6. Februar 1913 als Mary Nicol in London geboren. Schon in ihrer Kindheit entwickelt sie eine Leidenschaft für Spuren der Vergangenheit. Mit ihrem Vater, einem Landschaftsmaler, ist sie oft in Frankreich. Er zeigt ihr Höhlenmalereien, sie hält diese in präzisen Zeichnungen fest.

Ihren späteren Ehemann lernt sie 1933 bei einem Dinner in Cambridge kennen. Sie wird seine Assistentin und Geliebte. Als die Affäre öffentlich wird, kommt es zum Skandal. Louis Leakey ist nicht nur verheiratet, seine Frau ist auch zum zweiten Mal schwanger. Mary und Louis flüchten sich in die Arbeit - nach Ostafrika, in die Olduvai-Schlucht.

Dynastie aufgebaut