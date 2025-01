10.01.1870: John D. Rockefeller gründet Standard Oil

WDR Zeitzeichen. . 14:08 Min. . Verfügbar bis 11.01.2099. WDR 5.

warum John D. Rockefellers Image durchaus widersprüchlich ist,

Image durchaus widersprüchlich ist, was Rockefeller mit Henry Ford , Steve Jobs oder Elon Musk verbindet,

mit , oder verbindet, mit welchen Methoden Rockefeller Konkurrenten vom Markt räumt,

Konkurrenten vom Markt räumt, warum Rockefeller ausgerechnet durch die gerichtlich angeordnete Zerschlagung der Standard Oil Company noch reicher wird.

John D. Rockefeller

Standard Oil Company

Cleveland im Bundesstaat Ohio

Prof. Dr. Heiko Kleve, Wittener Institut für Familienunternehmen

Ida Tarbell, Investigativjournalistin: Beiträge in McClure’s Magazine . 1902 bis 1904

. 1902 bis 1904 John D. Rockefeller: The Classic Autobiography . Artikelserie 1909

steht prototypisch für den US-amerikanischen Lebenstraum "vom Tellerwäscher zum Millionär". Sein Motto: "Schau nach vorn." Nicht zurück auf die bedrückende Zeit der Kindheit, als der Vater die Familie im Stich lässt. Vielleicht verhilft diese Fähigkeit Unternehmern wie ihm zum Erfolg. Oder dass ihnen am Ende egal ist, was die Welt von ihnen denkt.Rockefeller kämpft nach den ersten Öl-Funden im Jahr 1859 mit harten Bandagen gegen die Konkurrenz. Mit Erfolg: Die, die er am 10. Januar 1870 in seiner Heimatstadtgründet, macht ihn schwindelerregend reich und mächtig.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Kay BandermannRedaktion: Christoph Tiegel und Seva Inci SuvakTechnik: Nicolas Dohle