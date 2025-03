08.03.2005: Schauspielerin Brigitte Mira stirbt in Berlin

WDR Zeitzeichen. . 14:42 Min. . Verfügbar bis 09.03.2099. WDR 5.

warum Brigitte Mira nicht - wie vom Vater gewünscht - Konzertpianistin wird,

dass sie als Gitta Mira auch in Operetten auf der Bühne steht,

warum sie in die "Gottbegnadeten"-Liste der Nationalsozialisten aufgenommen wird - und darunter leidet,

wie sie Rainer Werner Fassbinder kennenlernt und beeindruckt.

Jahrzehntelang steht Brigitte Mira auf Theater-, Kabarett- und Operettenbühnen. Dabei ist sie meist festgelegt auf Nebenrollen. Als Rainer Werner Fassbinder sie entdeckt, kann sie endlich zeigen, dass sie auch schwierige Charakterrollen spielen kann. Er bringt sie dorthin, wo sie schon als junge Frau sein wollte: auf die Leinwand.Statt mit Anfang sechzig in Rente zu gehen, wird Mira zum Star. Fassbinder macht sie zu einer preisgekrönten Schauspielerin, die plötzlich auch von anderen Regisseuren und Produzenten angefragt wird. Ihre vermutlich bekannteste Rolle ist die in der Vorabendserie "Drei Damen vom Grill". Fünfzehn Jahre lang brät sie als "Oma Färber" Würstchen und Bouletten, bevor sie vom Bildschirm auf die Bühne zurückkehrt.