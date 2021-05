Zeitzeichen

Robert Owen, ein Unternehmer aus Manchester, schwebt ein humaneres Arbeitsmodell mit Schulbildung, Gesundheitsschutz und gerechter Bezahlung vor. Gut ausgebildete und zufriedene Arbeiter wirken sich auch positiv auf den ökonomischen Erfolg aus, ist Owen überzeugt. Unter den Unternehmern in Manchester finden seine Ideen jedoch wenig Anklang.

Gemeinschaft abseits der Großstadt

Auf einer Reise besucht Owen eine Baumwollspinnerei im schottischen New Lanark. Die Fabrikhallen und Wohnblöcke liegen abgeschieden am Fluss Clyde, fernab von den Ablenkungen einer Stadt. Der perfekte Ort, um seine Gemeinschaft, die nach humanen und produktiven Grundsätzen funktionieren soll, umzusetzen. Dass sich Owen noch in die Tochter des Fabrikbesitzers verliebt, spricht ebenfalls für New Lanark.

Geboren wird Robert Owen am 14. Mai 1771 in ärmlichen Verhältnissen in Wales. Er ist das sechste von sieben Kindern und wohl das talentierteste. Schon mit sieben Jahren wird er "Hilfslehrer" bei seinen Mitschülern, mit 19 leitet er eine Fabrik, mit 29 Jahren ist er Eigentümer einer Textilfabrik in Manchester.

Bessere Arbeitsbedingungen, bessere Geschäfte

Dann übernimmt Owen 1800 die Baumwollspinnerei in New Lanark. Fortan gehen hier Kinder unter zehn Jahren in die Schule statt in die Fabrik. Er lässt die Unterkünfte modernisieren, gründet den ersten Kindergarten und eine Werkskantine.

Bald schon können die rund 2.000 Bewohner zu erschwinglichen Preisen einkaufen – dank der ersten Konsum-Genossenschaften der Welt. Zugleich begrenzt Owen den Alkoholkonsum, mit dem sich die Arbeiter früher getröstet haben.

Die Sozialreformen gehen einher mit Produktions- und Effizienzsteigerungen, was sich positiv in den Büchern niederschlägt. Die Geschäfte florieren. Der Früh-Sozialist erwägt indes nie, sein Eigentum aus der Hand zu geben und bleibt zeitlebens auch Kapitalist.

Kein Erfolg in der Neuen Welt

New Lanark wird zum sozialen Vorzeigeprojekt, das zahlreiche Besucher anlockt, darunter der spätere Zar Nikolaus I. von Russland. 1925 verlässt Robert Owen die schottische Provinz, um in New Harmony im US -Bundesstaat Indiana eine neue Gemeinschaft zu gründen.

Doch er scheitert, die Menschen machen nicht so mit, wie er sich vorstellt. Robert Owen kehrt nach England zurück, wo er sich bis zu seinem Tod am 17. November 1858 weiterhin für die Rechte der Arbeiter einsetzt.