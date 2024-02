21.02.1924: Simbabwes Präsident Robert Mugabe wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 16:01 Min. . Verfügbar bis 21.02.2034. WDR 5.

wie Robert Mugabe erzogen wird,

welche Stationen zu seiner Bildungskarriere gehören,

wie er unter der britischen Kolonialherrschaft leidet,

was eine Rede mit seinem politischen Aufstieg zu tun hat,

warum es in Simbabwe, der Kornkammer Afrikas, unter Mugabes Regierung Hunger gibt.

Es kostet viel Blut, die britische Kolonialmacht in Rhodesien loszuwerden. Sieben Jahre lang dauert der Krieg bis zu Befreiung, 25.000 Menschen sterben. Aus Nordrhodesien wird Sambia, aus Südrhodesien Simbabwe. Dort leistet Robert Mugabe im April 1980 seinen Amtseid.Er sorgt für ein neues Schulsystem, baut das Gesundheitssystem aus und verbessert die wirtschaftliche Lage der Kleinbauern. Mugabe wird international gefeiert. Doch der Schein trügt: Innenpolitisch setzt Robert Mugabe bald alles daran, jede Art von Opposition zu bekämpfen. Mehrere Tausend Menschen werden getötet.Obwohl die Unmut gegen ihn wächst, gewinnt der Premier jede Wahl – auch durch Wahlfälschung und durch politische Tricksereien. Mugabe regiert fast 38 Jahre lang. Doch dann überspannt er den Bogen.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Wolfgang MeyerRedaktion: Gesa Rünker