20.07.1804: Geburtstag Richard Owen, "Erfinder" der Dinosaurier

Richard Owen

Lancaster

St.

Bartholomew's Hospital

Owen

Owen

Charles Darwin

Owen

Darwins

Owen

dass Richard Owen und Charles Darwin anfangs eine herzliche Beziehung verband,

und anfangs eine herzliche Beziehung verband, welche Gründe zum Streit zwischen ihnen geführt haben könnten,

was der Hippocampus mit dem Streit zu tun hatte,

dass Owens Naturhistorisches Museum heute über 80 Millionen Objekte beherbergt,

Naturhistorisches Museum heute über 80 Millionen Objekte beherbergt, warum eine Statue von Charles Darwin das Erste ist, was man sieht, wenn man das Museum betritt.

Prof. Paul Barrett (Paläontologe am Natural History Museum in London)

Paul Barrett (Paläontologe am Natural History Museum in London) Patrick Armstrong: Critical Lives: Richard Owen. London 2023.

Nicolaas Rupke: Richard Owen. Biology without Darwin. A Revised Edition. Chicago 2009.

Das 19. Jahrhundert ist eine spannende Zeit für die Naturwissenschaften. Vieles ist in den Jahrzehnten zuvor entdeckt worden, aber noch viel mehr gilt es zu enträtseln.wird am 20.07.1804 im nordenglischengeboren. Mit 16 geht er in die Lehre bei einem Chirurgen. Er interessiert sich vor allem für die Anatomie, also den Aufbau des menschlichen Körpers. Später wechselt er an dasin London, kurz darauf wird er in das Königliche Chirurgenkolleg aufgenommen.Von der Britischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft wird er beauftragt, alle Reptilienfossilien, die in Großbritannien jemals gefunden wurden, zu beschreiben und zu systematisieren. Darunter sind auch die Überreste von drei gigantischen Reptilien.erkennt, dass die Knochen Merkmale aufweisen, die bei keinem lebenden Reptil zu finden sind. Er hat es mit einer völlig neuen Gruppe von Reptilien zu tun und nennt sie "Dinosaurier" - wörtlich übersetzt: "schreckliche Echsen".Währendzum anerkannten Experten für Anatomie und Zoologie aufsteigt, nimmt auch die Karriere eines anderen Mannes Fahrt auf:. Anders alstreibt es Darwin hinaus in die Welt. MitEvolutionstheorie kann der religiöse Owen nichts anfangen - mehr noch: er bekämpft sie verbissen.Unter Wissenschaftlern gehörtschon bald zum alten Eisen. Als Museumsmensch leistet er jedoch weiterhin Großes: Jahrelang setzt er sich intensiv für die Gründung eines Naturhistorischen Museums in London ein, dessen erster Direktor er nach der Eröffnung 1881 wird.