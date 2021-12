Zeitzeichen

Die Eltern von Enrico Rastelli reisen mit ihrem kleinen italienischen Wanderzirkus in Russland umher. Seit frühester Kindheit lässt Enrico Bälle, Keulen und Reifen durch die Luft wirbeln. Allerdings nur heimlich, denn sein Vater will, dass er Trapezkünstler wird.

Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es mehr als 80 wandernde Zirkusse im russischen Reich. Mit elf Jahren gibt Enrico Rastelli sein öffentliches Debüt. Er jongliert mit drei Bällen, chinesischen Keulen oder brennenden Fackeln. Dabei macht er einen Kopfstand auf dem Kopf seines Vaters.

Künstleragenturen reißen sich um ihn

Mit 18 Jahren gelingt Rastelli zum ersten Mal eine Art Weltrekord. Ein Trick mit acht Tellern. Auch das Jonglieren mit zehn Bällen bedeutet eine Neuheit. Nach seinem Debüt im New Yorker "Hippodrom" buchen ihn die größten Varietés rund um den Globus.

Enrico Rastelli jongliert in absoluter Perfektion. Grock, der Clown. nennt Rastelli den "Shakespeare der Jongleure" . Die Künstleragenturen in London, Paris und auch in Berlin reißen sich um ihn. Seine Kombination aus Jonglieren und Balancieren, aus Tempo und Show, alles in Bewegung und unter Einbeziehung des Publikums, ist revolutionär.

Er trainiert wie ein Hochleistungssportler, bereist 66 Städte in 48 Tagen, absolviert täglich zwei bis drei Vorstellungen und gastiert bei unzähligen Benefizveranstaltungen. Begleitet wird Rastelli dabei oft von Pressefotografen und Journalisten. Schriftsteller schreiben über ihn.

Rastelli stirbt jung