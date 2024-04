14.04.1964: Die Biologin Rachel Carson stirbt in Silver Spring

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 16.04.2099. WDR 5.

warum der Einstieg in das Buch "Der stumme Frühling" für manche Wissenschaftler ein Aufreger ist,

weshalb der unkontrollierte Einsatz von DDT so gefährlich ist,

über welche Themen Rachel Carson außerdem noch schreibt,

mit welchen gesundheitlichen Problemen die Biologin zu kämpfen hat,

wie aktuell ihre Einsichten auch heute noch sind.

Linda Lear (US-Wissenschaftshistorikerin, Biografin von Rachel Carson)

Christof Mauch (Direktor des Rachel Carson Instituts for Environment and Society an der Universität in München)

Rachel Carson, Rachel: Der stumme Frühling. München, 2005

Sie gilt als eine der Wegbereiterinnen der Umweltbewegung. Die Biologin Rachel Carson macht sich Anfang der 1960er-Jahre die mächtige Chemieindustrie der USA zur Feindin.Ihr Sachbuch "Silent Spring" ("Der stumme Frühling") erscheint im Sommer 1962. Darin zeigt die Wissenschaftlerin auf: Dort wo Pestizide eingesetzt worden sind, haben die Vögel aufgehört zu singen. Der gedankenlose massive Einsatz von Insektenvernichtungsmitteln auf den Feldern - aber auch in Gärten und innerhalb der Häuser - ist keineswegs harmlos. Seit Jahren recherchiert die Biologin zu den Folgen des Einsatzes des Insektenvernichtungsmittels DDT auf Menschen und Umwelt.US-Präsident John F. Kennedy liest das Buch und setzt eine wissenschaftliche Kommission ein, um die Vorwürfe zu untersuchen. Die Folge: In den USA wird DDT schließlich verboten.