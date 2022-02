Zeitzeichen

Pumuckl ist für Menschen eigentlich unsichtbar. Einzige Ausnahme: Meister Eder. Weil der Kobold in dessen Werkstatt an einem Leimtopf kleben bleibt, kann er ihn sehen. Fortan muss Pumuckl nach einem " alten Klabautergesetz " bei ihm bleiben und stellt das Leben des Schreinermeisters gehörig auf den Kopf.

Drei Eders, ein Clarin