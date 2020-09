Erfolg mit einem Kater

Geboren wird Kaut 1920 in Stuttgart. Heilige, Bildhauerin, Schauspielerin – das sind einige Berufswünsche ihrer Kindheit und Jugend. Stattdessen wird sie auf Wunsch des Vaters zunächst städtische Kanzleiangestellte und nimmt nebenbei in München Schauspielunterricht. 1939 bekommt sie ein Engagement in Wiesbaden.

Als Hitler Polen überfällt, geht sie Hals über Kopf zurück nach München, weil Kurt Preis an die Front muss. Sie heiraten im gleichen Jahr – und bangen die ersten sechs Jahre ihrer Ehe ständig umeinander.

Um Geld zu verdienen, spricht Kaut im Rundfunk Hörspielrollen und studiert nebenbei Bildhauerei. Kurt bekommt Fronturlaub, 1945 kommt Tochter Ursula zur Welt. Über Beziehungen kommt sie zum Bayerischen Rundfunk, schreibt ab 1955 sieben Jahre für die erfolgreiche Reihe "Geschichten vom Kater Musch". Nach 120 Folgen ist Schluss.

" Du bist ein echter Pumuckl! "

Kaut braucht eine neue Idee. Da erinnert sie sich plötzlich an einen Winterspaziergang mit ihrem Mann, der ihr nach einer schelmischen Neckerei " Weißt du, was du bist? Du bist ein echter Pumuckl! " entgegengerufen hat. Die Idee zur Figur ist geboren.

1962 schreibt sie zwei Manuskripte für den BR zur Probe, das Hörspiel "Pumuckl und die Gartenzwerge" mit der Stimme von Hans Clarin als Pumuckl entsteht.