Zeitzeichen

Als weibliche Leitfigur in der männerdominierten Musikwelt fördert Pauline Viardot-García junge Komponisten wie Jules Massenet oder Gabriel Fauré. 1883 wird zu ihrem Schicksalsjahr: Kurz nacheinander sterben Louis Viardot und Iwan Turgenjew – die beiden Männer ihres Lebens. Sie zieht an den Boulevard Saint Germain und eröffnet erneut einen Salon, in dem ihr alter Freund Camille Saint-Saëns seinen "Karneval der Tiere" uraufführt. 1910 stirbt Pauline Viardot-García mit 89 Jahren.