10.12.1933: Der Brite Paul Dirac erhält den Physiknobelpreis

WDR Zeitzeichen. . 15:10 Min. . Verfügbar bis 10.12.2099. WDR 5.

Mit welchen Methoden Paul von seinem Vater gequält wird.

Was mit der Maßeinheit "ein Dirac" gemeint ist.

Welche Bedeutung Werner Heisenberg für den Physiker hat.

Wo Dirac seine Frau Manci kennen lernt.

Was er unter "Mathematischer Schönheit" versteht.

Graham Farmelo: Paul Dirac and the religion of mathematical beauty. The Royal Society of History of Science, (RSHS) London, 04.03.2011

BBC 4: Melvyn Bragg: "In Our Tim": vom 5.3.2020 über Paul Dirac (mit u.a. Graham Farmelo)

Paul Dirac (1976) : Basic Beliefs and Prejudices in Physics.

Zurückgezogen, schweigsam, scheinbar ohne Empathie: Der britische Physiker Paul Dirac gilt als der seltsamste Mensch der Quantenmechanik. Seine entsetzliche Kindheit hat ihn geprägt: Sein Vater drangsaliert und isoliert ihn. Als Folge kapselt sich Paul ab.Seine Rettung ist die Mathematik, die ihm den Weg in die Physik und die Quantentheorie eröffnet. Aus seiner Dirac-Gleichung folgt die Erkenntnis, dass ein bisher unbekanntes Elementarteilchen, das Positron, existiert. Dafür erhält Dirac im Dezember 1933 den Physiknobelpreis.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Wolfgang BurgmerRedaktion: David RotherTechnik: Sarah Fitzek