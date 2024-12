WDR Zeitzeichen. . 14:48 Min. . Verfügbar bis 15.12.2099. WDR 5.

warum über die Republik Panama nach ihrer Gründung gespottet wird,

welcher Bestseller-Autor einen Spionageroman über die Rückgabe des Panama-Kanals schreibt,

was Ludwig van Beethoven mit der Kanal-Übergabe zu tun hat,

wie hoch die Gebühr für die Kanal-Durchfahrt eines Schiffes mit 10.000 Containern ist,

welche Länder einen zweiten Kanal durch Mittelamerika bauen möchten.

USA

Jimmy Carter

Holger M. Meding, Professor für Iberische und Lateinamerikanische Geschichte, Universität Köln

Am 14. Dezember 1999 feiert Panama die Übernahme des Kanals von den, auch wenn sie offiziell erst am Jahresende stattfinden wird. Es ist ein Festtag nicht nur für Panama, sondern für ganz Lateinamerika - und der Beginn einer neuen Ära.Seit seiner Fertigstellung 1914 gehört der Kanal den Vereinigten Staaten von Amerika. Er ist nur 82 Kilometer lang und er erfüllt einen Traum von Seefahrern und Geostrategen: Endlich gibt es eine Verbindung zwischen dem Pazifik und dem Atlantik. Gleichzeitig ist er der Eintritt der USA in die Weltpolitik. Sie machen Panama faktisch zu ihrer Kolonie und zur Drehscheibe ihrer Einflussnahme in Lateinamerika.Erst die Kanal-Verträge, die der amerikanische Präsident1977 aushandelt, schaffen die Grundlagen für eine neue, demokratischere Politik der USA in Mittelamerika. Ganz aufgegeben haben sie den Kanal aber nie.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Christoph VormwegRedaktion: Christoph Tiegel und Matti HesseTechnik: Anne Bohnen