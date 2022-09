Zeitzeichen

Objektiv begründete Weltanschauung?

Das in Leipzig beschlossene Programm lässt sich auf unterschiedliche Art lesen. Interessante Formulierungen wabern durch die Kongresstage: "Neue deutsche Menschen zu formen ", aber auch "Bildung freier Bürger" . Alles soll dem Fortschritt dienen und eine objektiv begründete Weltanschauung sicherstellen.

Die folgenden Jahre zeigen, wie es um die Bildung in der DDR tatsächlich bestellt ist: Es gibt den viel gelobten Unterricht in naturwissenschaftlichen Fächern. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit: In den folgenden Jahrzehnten wird die Schule der DDR immer ideologischer. Der Zugang zu den Erweiterten Oberschulen, also den Gymnasien, wird reglementiert.

Pfingsttreffen der FDJ in Meissen 1947

Zwar gibt es tatsächlich zeitweise mehr Kinder aus Arbeiter- und Bauernfamilien an weiterführenden Schulen. Aber zu unterschiedlichen Zeiten gibt es unterschiedliche Hürden für deren Besuch: Wer wenig systemtreu ist, dem wird in der SED -Diktatur der Zugang zu Abitur und Studium oftmals verwehrt.

Klassenstandpunkt wichtiger als Freiräume

Die marxistisch-leninistische Ideologie durchdringt mehr oder weniger alle Lehrinhalte, insbesondere natürlich in den Fächern Geschichte und Staatsbürgerkunde. Hinzu kommen die Jungen Pioniere und die Freie Deutsche Jugend, die uneingeschränkt an den Schulen wirken. Auf der Tagesordnung stehen politisch-ideologische Arbeit, gesellschaftliches Engagement und natürlich Klassenkampf und Arbeitseinsätze. Hinzu kommt Wehrkunde-Unterricht.

Was auf dem 2. Pädagogischen Kongress 1947 noch anklingt - Freiräume für die Schülerentwicklung, Entwicklung von selbstständiger Denkfähigkeit, Urteilsvermögen und Verantwortungsbewusstsein - spielt in der Wirklichkeit an den Schulen spätestens seit den 1950er-Jahren keine Rolle mehr.