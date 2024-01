02.01.1884: Der erste schwarze Filmemacher Oscar Micheaux wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:26 Min. . Verfügbar bis 02.01.2099. WDR 5.

wie groß die Parzelle Land ist, die Oscar Micheaux erwirbt,

welche Herausforderungen er als Farmer zu bestehen hat,

wie Oscar Micheaux zum Filmemacher wird,

welche Bedeutung Hollywood in seinem Leben hat.

Er stammt von ehemaligen Sklaven ab und weiß, was "Rassen"-Trennung bedeutet. Doch Oscar Micheaux lässt sich vom Rassismus in den USA nicht unterkriegen. Weder als Farmer, der sich als Schwarzer unter lauter weißen Siedlern behaupten muss. Noch als Autor und Filmemacher, der in drei Jahrzehnten einen Film nach dem anderen produziert, ab 1931 auch Tonfilme. Oscar Micheaux stirbt 1951 im Alter von 67 Jahren.