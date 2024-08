29.08.1994: Die Britpop-Band Oasis wird durch ihr Debütalbum über Nacht zu Stars

WDR Zeitzeichen. . 14:42 Min. . Verfügbar bis 30.08.2099. WDR 5.

Elvis

Beatles

Michael Jackson

Definitely Maybe

Oasis

Burnage

Noel

Liam Gallagher

Bands

Knebworth

BBC

live

Gallagher

Liam

Noel Gallagher

Soundtrack

Von Liam Gallaghers eintönigem Leben vor Oasis,

vom kometenhaften Aufstieg der fünf Working-Class -Jungs

-Jungs wie unterschiedlich die Gallagher-Brüder ticken - beruflich und privat,

warum nicht nur die Popkultur, sondern auch die Politik von Oasis profitiert,

wie Drogen, Streit und Leistungsdruck das Aus der Band besiegeln.

Christian Seidl (Journalist und Autor)

Thees Uhlmann (Musiker und Autor)

Christian Seidl: Oasis - What's the story ? (1996)

? (1996) John Harris: The Last Party - Britpop, Blair and the Demise of English Rock (2004)

Nicht, nicht die, nicht: Es ist das Debütalbum "" von, das sich in seiner ersten Marktwoche häufiger verkauft als jedes andere zuvor in den britischen Charts. Die Platte erscheint am 29. August 1994 - und macht die fünf einfachen Jungs ausüber Nacht zu Stars.Herz und Seele von Oasis sind zwei Brüder, die kaum unterschiedlicher sein könnten:und. Sie können nicht miteinander und brauchen sich doch. Ihre offen ausgetragenen Querelen sorgen für großen Unterhaltungswert und steigern gleichzeitig ihre Bekanntheit. In kürzester Zeit wird Oasis zu einer der erfolgreichstendes 20. Jahrhunderts - dabei geht ihr Einfluss weit über das musikalische hinaus.Auf ihrem Höhepunkt spielt Oasis 1996 invor insgesamt 250.000 Menschen an zwei Tagen, dieüberträgt. Es ist die Blüte des Britpop, ein Wochenende für die Geschichtsbücher. Aber nach dem Rausch kommt der Kater für die-Brüder. Der plötzliche Ruhm, das Geld und die Versuchungen überfordern Noel undzusehends.2009 verlässtdie Band im Streit. Kurz darauf löst sie sich auf - und kündigt erst kurz vor dem Jubiläum der Debüt-LP eine Wiedervereinigung an. Was bis dahin bleibt, ist dereiner Generation - und die Erinnerung an die richtige Band zur richtigen Zeit.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Jonas ColsmanRedaktion: Frank ZirpinsTechnik: Annett Bastian