13.06.1994: Der Fall O.J.Simpson - Nicole Brown Simpson und Ronald Goldman werden tot aufgefunden

WDR Zeitzeichen. . 15:25 Min. . Verfügbar bis 14.06.2099. WDR 5.

warum auch 30 Jahre nach den Morden an Nicole Brown Simpson und Ronald Goldman die Diskussion über den Fall nicht verebbt ist,

warum 108 DNA Beweise nicht ausreichen,

wie ein blutverschmierter Handschuh zum Symbol für Zweifel und Intrigen wird,

wie Simpson schließlich doch noch verurteilt wird - jedoch nicht vor dem Strafgericht,

und welche bizarre Geschichte er in seinem Buch "If I did it" erzählt.

Uwe Wolff, ehemaliger USA-Korrespondent des FOCUS

Horst Kläuser, ehemaliger Korrespondent der ARD in New York und Washington

Prof. Kirk W. Junker, Universität Köln, Lehrstuhl für US-amerikanisches Recht

Einst gefeierter American-Football-Star, Werbeikone und Schauspieler, bekannt und verehrt von Millionen: O.J. Simpson. Doch sein Ruhm nimmt eine tragische und kontroverse Wendung.In der Nacht auf den 13. Juni 1994 werden Simpsons Ex-Frau Nicole Brown und ihr Freund Ronald Goldman in Browns Haus ermordet und grausam zugerichtet. Der Fall erregt weltweit Aufsehen, vor allem weil der tatverdächtige Simpson wenige Tage später in aller Öffentlichkeit in einem weißen Ford Bronco flieht und verfolgt wird.Im anschließenden, medial hochstilisierten Prozess, wird der berühmte Sportler trotz überwältigender Indizien freigesprochen. Im Zivilprozess 1997 wird Simpson jedoch zu einer Zahlung von 33,8 Millionen US-Dollar verurteilt – eine Summe, die die Opferfamilien nur zum Teil erhalten.Am 11. April 2024 verstirbt O.J. Simpson im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Seine Geschichte bleibt eine der schillerndsten und zugleich düstersten Episoden der modernen US-amerikanischen Justizgeschichte. Sie wirft bis heute Fragen nach Macht, Einfluss und Gerechtigkeit auf.

Autor: Christoph Tiemann
Redaktion: Carolin Rückl
Technik: Moritz Raestrup