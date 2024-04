25.04.1974: Die Nelkenrevolution beendet die Diktatur in Portugal

WDR Zeitzeichen. . 14:22 Min. . Verfügbar bis 26.04.2099. WDR 5.

Fabian Schmiedel (Politikwissenschaftler und Leiter des Büros der SPD -nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Lissabon)

-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Lissabon) Margarida Peraia-Müller (Vorsitzende der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Lissabon)

Nelson Pinto (Doktorand an der Universität Köln im Fach iberische und lateinamerikanische Geschichte)

In der Nacht zum 25. April 1974 geht ein Lied über den katholischen Rundfunk in Lissabon: "". Es ist das verabredete Signal für den Militärputsch der "Bewegung der Streitkräfte", einem Zusammenschluss regimefeindlicher Offiziere.Als sie die Hauptstadt Lissabon besetzen, steckt die begeisterte Bevölkerung den Soldaten rote Nelken in die Gewehrläufe. Der Umsturz nach 47 Jahren Faschismus verläuft weitestgehend unblutig. Regierungstreue Truppen schießen allerdings auf unbewaffnete Demonstranten, vier davon sterben.Einer der wichtigsten Oppositionspolitiker während der Diktatur ist. 1970 verlässt er Portugal und geht ins Exil. Am 28. April 1974, drei Tage nach der Nelkenrevolution, kommtzurück nach Lissabon. Er begleitet federführend den Gang Portugals in die Demokratie. Nach den ersten Präsidentschaftswahlen nach der Diktatur stellt die sozialistische Partei unterdie Regierung,