1284: Todesjahr des türkischen Humoristen Nasreddin Hoca

Warum Nasreddin Hoca in der Erzählforschung als "Kristallisations-Figur" bezeichnet wird,

welche Art von Anekdoten und Geschichten von ihm stammen sollen,

wie groß das Spektrum der Themen ist,

welche Rolle die Gestalt des berühmten mongolischen Eroberers Timur Leng spielt,

was Michail Gorbatschow mit Nasreddin Hoca zu tun hat.

Professor Ulrich Marzolph (Islamwissenschaftler, Universität Göttingen)

Im Herzen der Türkei, in der mittelanatolischen Stadt Akşehir, steht ein Mausoleum, dessen Tür ein überdimensionales Vorhängeschloss sichert – reinste Ironie, denn ansonsten ist die Grabstätte ringsum frei zugänglich.Das Grab von Nasreddin Hoca ist mit einem übergroßen Turban aus Marmor geschmückt. Darauf steht: Gestorben 683 Hedschra. Nach christlicher Zeitrechnung also 1284. Ob er aber tatsächlich existiert hat oder nicht, ist nicht bekannt.Heute geht man davon aus, dass Nasreddin Hoca eine historische Persönlichkeit des 13. oder 14. Jahrhunderts gewesen sein könnte. Damals erscheinen die ersten Nachrichten über ihn. Sie berichten über ein Schlitzohr, das verschmitzt und mit Schläue, manchmal auch frech, die Schwächen der Menschen humorvoll karikiert.