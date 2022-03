Zeitzeichen

Als Mandela ein gutes Jahr später entlassen wird, bittet er Makeba zurück nach Südafrika zukommen. Ihr letztes Konzert gibt sie am 9. November 2008 in Italien. Nach der Zugabe von "Pata Pata" bricht sie zusammen und stirbt wenig später mit 76-Jahren an einem Herzinfarkt.

Autor des Hörfunkbeitrags: Thomas Mau

Redaktion: David Rother

