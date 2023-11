Jazzer, Drogendealer, erster Hipster: Mezz Mezzrow

WDR Zeitzeichen. . 15:07 Min. . Verfügbar bis 06.11.2099. WDR 5.

"Really The Blues"

Wie sich Mezz Mezzrow mit Drogengeschäften über Wasser hält

Warum ein Gefängnisaufseher ihn seine Haftstrafe bei den Schwarzen Insassen absitzen lässt.

Was sich genau hinter dem Ausdruck "Hipster" verbirgt

Warum Mezz Mezzrow den wahren Schwarzen Jazz ausgerechnet in Frankreich findet

Mezz Mezzrow, Bernard Wolfe: "Really The Blues", 1946 erstmals aufgelegt

Norman Mailer: "The white negro: Superficial Reflections on the Hipster" (1957)

Free Love (Mezz Mezzrow)

Swinging with Mezz (Mezz Mezzrow and his Orchestra)

The Sheik of Araby (Mezz Mezzrow)

Four or Five Times (10-30-51) (Mezz Mezzrow)

Getting Together (Take1) [Remasterd 2014] (Mezz Mezzrow)

Savoy Blues (Kid Ory's Creole Jazz Band)

Canal Street Blues (King Oliver)

Ain't Misbehavin' (Louis Armstrong)

Black And Blue (Louis Armstrong)

You're a Viper (The Reefer Song) (Fats Waller)

Reefer Man (Cab Calloway & His Orchestra)

Mezz Mezzrow heißt eigentlich Milton Mesirow und stammt aus einer wohlhabenden jüdischen Familie in Chicago. Als er eine Jugendstrafe absitzen muss, lernt er nicht nur Klarinette spielen, sondern lauscht nachts allein dem Blues der Schwarzen, der zu seiner Zelle herüberweht. Die Musik trifft ihn ins Mark: "Ich gehörte zu ihnen, ich fühlte mich ihnen näher als den Weißen." Fortan bemüht sich Mezz Mezzrow um eine afroamerikanische Identität.Seinen Lebensunterhalt verdient der Musiker meistens mit dem Verkauf von Drogen, aber seine Leidenschaft gilt dem Jazz. Er taucht ein ins Harlem der 1930er-Jahre, den Treffpunkt der Hipster: Afroamerikaner, Einwanderer, Avantgardisten aus Europa, die Jazz hören, Marihuana rauchen und sogar eine eigene Sprechweise entwickeln, den "Jive". Mezz Mezzrow kennt und spielt mit den großen Jazz-Namen: King Oliver, Sidney Bechet, Bix Beiderbecke oder Louis Armstrong. Seine Biografiegilt als eines der wichtigsten Jazzbücher seiner Zeit.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Thomas MauRedaktion: David Rother