11.02.1930: Die Minirock-"Erfinderin" Mary Quant wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:48 Min. . Verfügbar bis 12.02.2099. WDR 5.

mit wem die Modedesignerin Mary Quant 1955 ihren Laden in London eröffnet,

was sie über die Erfindung des Minirocks und ihren Anteil daran sagt,

warum Promis wie Brigitte Bardot und Prinzessin Margaret nachts um eins in Quants Laden einkaufen,

was die britische Vogue mit dem Durchbruch des Minirocks zu tun hat,

was die so unterschiedlichen Kleidungsstücke Minirock und Hijab gemeinsam haben.

Heather Tilbury-Philipps (Marketing-Leiterin und Freundin von Mary Quant)

Heidi Taher (Modeberaterin und Hijab-Trägerin)

Ihre Mode ist schrill und provokativ: Die Modedesignerin Mary Quant reagiert auf die Aufbruchstimmung in den 1960er-Jahren. Frauen wollen Emanzipation. Sie wollen sexy, selbstbestimmt und frei sein - und der Minirock ist das perfekte Symbol. Das passt nicht allen: Der Vatikan bezeichnet ihn als unzüchtiges Garderobenteil und ältere Leute klopfen gegen Mary Quants Schaufenster.Mary Quant ist eine Trendsetterin. Sie bringt auch den Hosenanzug und die Hotpants in die Damenkleiderschränke. Sie experimentiert mit Textilien, macht Plastikkrägen, PVC-Mäntel und - als Friedenszeichen - Plastikmargariten. Von der Bettwäsche über Kosmetik bis über Sofabezüge: Quant probiert sich an allem aus.2019 richtet das Londoner Victoria & Albert Museum eine Ausstellung zu Ehren der mittlerweile von Königin Elizabeth II. geehrten Mary Quant aus. Am 13. April 2023 stirbt sie mit 93 Jahren.