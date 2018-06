Das Regime der Obristen setzt die Grundrechte außer Kraft - und gibt gleichzeitig vor, sich um die Moral der Jugend zu sorgen. Im Juni 1968 landet deshalb der Minirock auf dem Index. Auch Vollbärte und lange Haare bei Männern werden verboten.

Innenminister: "Provokation der Männer"

Der griechische Innenminister Stylianos Pattakos sieht im Minirock eine "Provokation der Männer". Dieses Ding halte sie gefangen und lenke sie von der Arbeit ab, sagt der Berufsoffizier, der zum Triumvirat der Militärdiktatur gehört, in einem BBC -Interview.

"Es ging um züchtiges, öffentliches Auftreten" , sagt Ioannis Zelepos, Historiker und Neogräzist an der Universität München. In dieser Hinsicht habe die Junta damals jedoch nicht allein gestanden. "Grundsätzlich gab es ja Kritik an Miniröcken und Beatles-Frisuren nicht nur in Griechenland."

Auch in anderen Ländern untersagt