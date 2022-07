Zeitzeichen

Gegen den Willen der Eltern setzt sie durch, eine Nähschule besuchen zu dürfen. Sie wird bald eine gute Schneiderin und schafft sich zusammen mit ihren Schwestern die erste Nähmaschine im Ort an.

Alles beginnt mit dem Elefäntle

Aus einer Laune heraus entwirft Margarete ein Nadelkissen in Form eines kleinen Elefanten und bietet es auf dem Weihnachtsmarkt an. Was als praktischer Gebrauchsgegenstand gedacht war, zieht vor allem Kinder an. So entsteht das erste Steifftier - das Elefäntle. In dieser Zeit sind weiche Spieltiere noch etwas ganz Neues. Damit ist der Grundstein für ein Weltunternehmen gelegt. Die Firma "Steiff" wird zu einer Spielwarenfabrik mit Kätzchen, Löwen, Pferden und Hunden.