55 Zentimeter - Plüsch - beweglich

Die Idee, einen knuddeligen Bären als Stofftier zu gestalten, geht auf Richard Steiff zurück. Der Neffe der weltbekannten Spielwarenpionierin Margarete Steiff arbeitet in der 1880 gegründeten Fabrik seiner Tante in Giengen an der Brenz. Seine Freizeit verbringt Richard gern im Stuttgarter Zoo, wo er meist vor dem Bärengehege hockt und die Tiere zeichnet.