20.12.1943: Luft-Begegnung zwischen den Piloten Franz Stigler und Charles Brown

WDR Zeitzeichen. . 16:04 Min. . Verfügbar bis 20.12.2099. WDR 5.

Wie viele feindliche Flugzeuge Franz Stigler schon abgeschossen hat.

Mit welchem Ziel die US-Kampfformation unterwegs ist, zu der auch Charles Brown gehört.

Wie der Showdown abläuft.

Warum Stigler nach dem Zweiten Weltkrieg ein Auszeichnung erhält - allerdings nicht in Deutschland.

Wie sich Franz Stigler und Charles Brown nach Jahrzehnten finden.

Adam Makos, Larry Alexander: A Higher Call. An Incredible True Story of Combat and Chivalry in the War-Torn Skies of World War II. Penguin, New York 2012

Martin Eich: Ein Gentleman in der Messerschmitt, FAZ vom 19. Dezember 2017

John Blake: Two enemies discover a 'higher call' in battle. CNN International, 9. März 2013

Noch ein "Luftsieg" über einen feindlichen Bomber, dann winkt dem deutschen Jagdflieger Franz Stigler das NS-"Ritterkreuz" als Belohnung. Er will diesen Abschuss auf jeden Fall schaffen. Doch als er die "Fliegende Festung" des US-Piloten Charles Brown vor sich sieht, ist plötzlich alles anders.Fast der gesamte Bug der "B-17" ist weggerissen. In einer Tragfläche klafft ein Loch, Teile der Besatzung sind tot oder schwer verletzt. Der beschädigte Bomber verliert dramatisch an Höhe. Franz Stigler hat den Finger am Abzug, als ihm klar wird: Dieser Gegner ist völlig wehrlos. Und trifft eine für ihn lebensgefährliche Entscheidung.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Wolfgang MeyerRedaktion: David Rother