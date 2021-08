Zeitzeichen

Die schwarzen Scheiben aus dem " VEB Deutsche Schallplatten" sind ein gern genommenes Geschenk für die Verwandten im Westen. Denn sie bezeugen die hohe künstlerische Qualität der Sänger, Bands und Chöre in der DDR . Dabei liegen die Wurzeln der Schallplattenproduktion im östlichen Teil Deutschlands weit vor der Gründung des Arbeiter- und Bauernstaats.

Vom Arbeitersänger zum Unternehmer

Sie beginnt gleich nach dem Zweiten Weltkrieg mit einem Vorschlag des Generalobersts Nikolai Erastowitsch Bersarin. Der erste sowjetische Stadtkommandant von Berlin will die Interbrigadisten, die sich im Spanischen Bürgerkrieg verdient gemacht haben, mit einer Schallplatte ehren. Beauftragt mit dem Projekt wird Ernst Busch, dessen unverwechselbare markige Stimme mit dem Liedgut der Deutschen Arbeiterbewegung fest verbunden ist. Selbst Spanien-Kämpfer, tritt er 1937 als Sänger bei den Internationalen Brigaden auf und äußert sich mit Liedern wie "Bandiera Rossa" offen gegen den Faschismus.

Busch ist begeistert und beginnt sofort mit den Vorbereitungen. Insgesamt 500 Platten sollen für die Heimkehrer gepresst werden, was den Sänger und Schauspieler zu der Idee veranlasst, doch gleich einen Musikverlag zu gründen. Am 12. August 1946 erteilt ihm die Sowjetische Militäradministration die Lizenz und so entsteht auf den Trümmern der Plattenindustrie die "Lied der Zeit GmbH".

Busch findet die einzige nach dem Krieg intakte Schellackproduktionsanlage im Erzgebirge und transportiert sie nach Potsdam. Seine Plattenfirma avanciert schnell vom kleinen Handwerksbetrieb zu einem großen Unternehmen - bis Ende 1947 werden 250.000 Tonträger fertiggestellt.

Mit "Amiga" zum Erfolg

Dennoch bleiben finanzielle Schwierigkeiten nicht aus. Um sein Plattenprojekt zu retten, gründet Busch die Marke "Amiga", die das breite Spektrum zwischen Schlager, volkstümlicher Musik, Pop und Rock abdeckt. Auf ihr liegt die große Hoffnung, das fehlende Geld mit dem Verkauf von Unterhaltungsmusik einzubringen. Der Plan geht auf: Die Caprifischer, ein Schlager aus dem Jahr 1943, verhilft "Amiga" zu seiner Geburt und "Lied der Zeit" zum Erfolg. Kurz darauf folgt mit "Eterna" ein weiteres großes Label, welches als Plattform für klassische Musik fungiert.