10.08.1909: Geburtstag des Instrumentenbauers Leo Fender

WDR Zeitzeichen. . 14:44 Min. . Verfügbar bis 11.08.2099. WDR 5.

Welche zwei Dinge man braucht, um einen guten Verstärker zu bauen,

warum Fenders E-Gitarre so kostengünstig herzustellen ist,

dass Fender selbst den 1951 herausgebrachten E-Bass für seine größte Errungenschaft hält,

welche für die damalige Zeit astronomische Summe er für den Verkauf seiner Firma erhält.

"Captain" Jörg Medwed, Inhaber der Captain Guitar Lounge. Medwed sammelt, repariert und verkauft alte Gitarren und Verstärker. Gleichzeitig baut er auch eigene Verstärker, die einen exzellenten Ruf genießen und häufig auf alten Fender-Schaltungen basieren.

Der 1909 in Kalifornien geborenebegeistert sich schon auf derfür elektrotechnische Tüfteleien. 1938 eröffnet der gelernte Buchhalter ein Radiogeschäft, in dem er auch Lautsprecheranlagen, Gitarren und Verstärker repariert. Bald beginntselbst, Gitarrenverstärker und elektrische Gitarren zu bauen und gründet 1946 die Fender Electric Instruments Manufacturing Company.Die sogenannten "Hawaii-Gitarren" haben noch einen Resonanzkörper mit F-Löchern wie eine Geige und werden im traditionellen Instrumentenbau mit fest verleimten Hälsen handgefertigt. Fender jedoch experimentiert mit einer völlig neuartigen Bauweise, einer brettartigen, aus Massivholz gesägten Gitarre mit angeschraubtem Hals - ohne Resonanzraum und Schallloch.Als er 1950 die erste Fenderin ""-Bauweise vorstellt, lacht ihn die Konkurrenz aus. Doch das als "Kanupaddel" und "Fliegenklatsche" verhöhnte Brett wird zur ersten kommerziell erfolgreichen E-Gitarre der Welt. 1954 folgt mit der weiterentwickelten Fenderdie bis heute meist kopierte Gitarre der Welt. Superstars wieoderink Floyds David Gilmour schwören auf ihre "".Keinen der Musiker, die auf seinen Gitarren Rockgeschichte schreiben, lernt Fender persönlich kennen. Er ist kein Partygänger, raucht und trinkt nicht. Bis ins hohe Alter tüftelt er daran, die Gitarren, Bässe und Verstärker, die seinen Namen tragen, zu verbessern. Ein Jahr nach seinem Tod im März 1991 wird Clarence Leo Fender in die "" aufgenommen.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Christopher HeimerRedaktion: Sefa Inci Suvak