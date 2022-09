Zeitzeichen

Als im Zweiten Weltkrieg die Rote Armee die angreifende Wehrmacht im Osten immer weiter zurückdrängt, räumt die SS das Konzentrationslager Auschwitz. Im Januar 1945 werden die Gefangenen auf einen Todesmarsch nach Westen in das KZ Buchenwald getrieben. Darunter ist auch Kurt Goldstein. Er hat bis dahin Zwangsarbeit in einem Nebenlager geleistet.

"Wir traten diesen Marsch in Kolonne an, bewacht durch die SS in unseren dünnen, gestreiften Häftlingsanzügen" , erinnert sich Goldstein später. Wer in der Eiseskälte nicht weiterkonnte, sei erschossen worden. Der 30-Jährige wird kurz vor Kriegsende in Buchenwald von US -amerikanischen Truppen befreit.