ZeitZeichen

Von der SPD unterstützt

Der 1904 geborene Kiesinger behauptet, das NS -Regime nicht aktiv unterstützt zu haben. Er sei in die NSDAP eingetreten, in der "naiven Überzeugung, man kann da drin die nationalen Kräfte gegen die nationalsozialistischen auszuspielen" . Seine Darstellung stützt ein Dokument von 1944, das aus einem Washingtoner Archiv stammt. Darin heißt es, Kiesinger habe während seiner Tätigkeit in der rundfunkpolitischen Abteilung antijüdische Aktionen gehemmt und verhindert.

Von der SPD erhält Kiesinger Unterstützung: Am 1. Dezember 1966 wird in der Bundesrepublik zum ersten Mal ein Kanzler mit der Mehrheit der beiden größten Bundestagsfraktionen gewählt. Kiesinger bekommt 340 Stimmen. Das sind knapp 70 Prozent aller Abgeordneten.

Von Beate Klarsfeld geohrfeigt