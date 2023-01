ZeitZeichen

Nachts in Alarmbereitschaft

Zunächst herrscht in den Mehrbett-Baracken der Aachener "Luftwaffenhelfer" so etwas wie Zeltlagerstimmung. Es gibt 18 Wochenstunden Unterricht in Deutsch, Latein und Naturwissenschaften. Spannender scheint aber die militärische Ausbildung zu sein: Flugzeugtyp-Erkennung und Kursberechnung feindlicher Flieger, das Bedienen von Fernsprechgeräten und Geschützen.